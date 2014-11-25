Бойовики на Луганщині 7 разів обстріляли військових, одного поранено

12:45, 25 листопада 2014
Політика
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Бойовики на Луганщині за добу 7 разів обстріляли позиції сил АТО, один військовий отримав поранення.

REUTERS

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook начальник прес-служби Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Луганській області Тетяна Погукай.

«24 листопада бойовики здійснили мінометні та артилерійські обстріли: у період часу з 00.05 по 00.15 з території с. Весела Гора (підконтрольної ЛНР) обстріл блокпосту ЗСУ, розташованого на північній околиці м. Щастя», - зазначила вона.

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Також вона повідомила, що у період часу з 00.45 по 00.55 із території с. Красний Яр (підконтрольної ЛНР) стався обстріл блокпосту ЗСУ, розташованого на східній околиці смт Станиця Луганська; у період часу з 01.35 по 01.45 зі сторони пам’ятника Князю Ігорю - обстріл блокпосту ЗСУ, розташованого на східній околиці смт Станиця Луганська.

Крім того, пише Погукай, «у період часу з 03.10 по 03.15 з невстановленого напрямку відбувся обстріл блокпосту ЗСУ, розташованого на північній околиці с. Макарове Станично-Луганського району; у період часу з 03.35 по 03.38 зі сторони с. Герасимівка бойовики обстріляли блокпост ЗСУ, розташований на північній околиці с. Макарове Станично-Луганського району. У результаті обстрілу було пошкоджено одну одиницю військової техніки БТР-70».

«Жертв та постраждалих немає, дані факти зареєстровані», - звітує Погукай.

«У період часу з 01.30 по 02.05 з території смт Сміле (підконтрольної ЛНР) стався обстріл з РСЗВ БМ-21 «Град» блокпосту ЗСУ, розташованого на південно-східній околиці с. Кримське Новоайдарського району. У результаті обстрілу 36-річний військовослужбовець отримав поранення. Даний факт зареєстровано», - наголосила вона.

Також, згідно з повідомленням, 25 листопада о 00.10 з території с. Весела Гора (підконтрольної ЛНР) бойовики здійснили мінометний обстріл (13 пострілів) території Луганської ТЕС м. Щастя. Жертв та постраждалих немає.

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