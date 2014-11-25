Порошенко проводить екстренну нараду з главою МВС Аваковим

Про це під час зустрічі координаційної ради донорів міжнародної технічної та фінансової допомоги та експертної ради з питань дотримання прав людини заявив заступник міністра внутрішніх справ Тигран Авакян, передає радіо "Свобода".

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"Міністр їхав до нас, але дорогою його викликали на нараду до президента", – зазначив він.

Під час останньої наради з силовиками Петро Порошенко закликав керівників силових відомств пришвидшити розслідування всіх злочинів проти учасників протестів на Майдані і закликав слідчі органи активізувати роботу.