Порошенко проводить екстренну нараду з главою МВС Аваковим
14:21, 25 листопада 2014Політика
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Президент Петро Порошенко проводить екстрену нараду з міністром внутрішніх справ Арсненом Аваковим.
Порошенко викликав Авакова на нараду / Фото УНИАН
Про це під час зустрічі координаційної ради донорів міжнародної технічної та фінансової допомоги та експертної ради з питань дотримання прав людини заявив заступник міністра внутрішніх справ Тигран Авакян, передає радіо "Свобода".
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"Міністр їхав до нас, але дорогою його викликали на нараду до президента", – зазначив він.
Під час останньої наради з силовиками Петро Порошенко закликав керівників силових відомств пришвидшити розслідування всіх злочинів проти учасників протестів на Майдані і закликав слідчі органи активізувати роботу.
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