Порошенко про реакцію на інсценування вбивства Бабченка: не українців треба засуджувати, а Росію

На думку Порошенка, унаслідок блискучої спецоперації, що була проведена героями із СБУ, весь світ побачив справжнє обличчя нашого ворога.

Дії Росії, яка готувала вбивство російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка, потрібно засуджувати.

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Про це заявив президент Петро Порошенко у відповідь на критику інсценування загибелі кореспондента. передає радіо Свобода.

«Унаслідок блискучої спецоперації, що була проведена героями із СБУ, весь світ побачив справжнє обличчя нашого ворога. Засилають цілі вантажівки зброї, гроші для вбивства українців: журналістів, державних діячів. Коли ми спіймали їх на гарячому, кажуть, що ми не так діємо. Вам не українців треба засуджувати, а Росію», – сказав Порошенко в Івано-Франківській області.

Як повідомляв УНІАН, 29 травня поліція заявила, що в Києві вбили російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка. 30 травня голова СБУ Василь Грицак повідомив, що журналіст живий. Грицак стверджує, що спецслужбі вдалося розкрити план з підготовки вбивства журналіста. СБУ затримала громадянина України Г., якого, за словами Грицака, для організації вбивства найняли російські спецслужби.

Низка міжнародних організацій розкритикувала інсценування вбивства Бабченка. Зокрема, базований у Нью-Йорку Комітет захисту журналістів заявив, що інсценуванням убивства російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка український уряд «підірвав довіру до себе». З подібними заявами виступили в ОБСЄ та організації «Репортери без кордонів».