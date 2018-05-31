Преса Британії оцінила спецоперацію СБУ по Бабченку і назвала її наслідки

Тепер все буде залежати від того, які неспростовні докази зможе надати Україна щодо задуму Росії вбити Бабченка.

Всі британські видання сьогодні розповідають про інсценування вбивства журналіста Аркадія Бабченка в Києві, даючи при цьому різні оцінки того, що сталося.

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Оглядач Guardian Шон Уокер назвав це чудовим трюком, гідним вуличного фокусника. "Якщо говорити про драматичні сюжети, то цей був просто першокласним: зітхання подиву всіх присутніх на прес-конференції про розслідування вбивства, а зіркою вистави виявляється сама жертва - анітрохи не мертва. Сміливий і суперечливий журналіст-бунтар Аркадій Бабченко не був застрелений вбивцею, як стверджувала українська влада, а жахливі фото змусили всіх повірити в його смерть", - пише він, передає Бі-бі-сі.

Неймовірність події і радість серед друзів і колег тому, що їх скорбота виявилася передчасною, невдовзі змінилася питаннями про те, чи було введення на цілий день в оману всього світу, і, ймовірно, навіть дружини Бабченка, необхідним для проведення таємної спецоперації, міркує автор.

На його думку, ця історія нагадує новели київського письменника Андрія Куркова, який писав про вбивства на замовлення. Але в цьому випадку, при всій його абсурдності, немає приводу для сміху. Бабченко насправді був змушений покинути Росію з побоювань, і, можливо, на його життя і справді готувався замах. Питання в наступному: намагаючись запобігти вбивству (якщо насправді так воно і було), чи не завдала українська влада більше шкоди, ніж користі, і чи були менш провокаційні способи досягнення мети, розмірковує автор.

Ймовірність того, що Кремль може використовувати щось в своїх цілях, не повинна зупиняти місію щодо можливого порятунку життя. Але навіть якщо уявити, що існувала необхідність для хитрощів, все одно залишаються питання до того, як це було зроблено. Чи так вже необхідно було повідомляти, що він загинув, а не, наприклад, важко поранений? Новина стала шоком для друзів, родичів і російських журналістів, які і без того втратили багато своїх колег, зазначає Уокер.

"Але важливіше, по суті, те, що величний тон грандіозної появи журналіста був кепським за характером. Замість того, щоб просто констатувати необхідність подібних дій, для максимально шокуючого ефекту привели Бабченка, що нагадувало кульмінацію трюку вуличного фокусника, який, на подив публіки, показує, що розрізана навпіл асистентка знову стала єдиним цілим", - зазначає автор.

Тепер все буде залежати від того, які неспростовні докази зможе надати Україна щодо задуму Росії. Якщо у Києва є залізні докази про те, що невдалому вбивці віддавали накази з Москви, то вся історія запам'ятається зухвалою, можливо, навіть спірною, але успішною операцією. Але якщо ні, то тоді багато хто погодиться зі словами голови організації "Репортери без кордонів" Крістофом Делуаром, який сказав: "Рішення української поліції пограти з правдою убоге і прикре, який би не був її мотив...", - пише автор.

З Уокером солідарний і кореспондент газети Олівер Керролл. Він вважає, що ця історія ставить під сумнів довіру до України. "Зрештою, це країна, яка стверджувала, що вона більш правдива, ніж її східний сусід", - зазначає він.

Можливо, будуть надані серйозні свідчення за результатами цієї операції. Але у цій історії є куди більш очевидні наслідки. По-перше, журналісти тепер перестануть всерйоз сприймати офіційні заяви української влади. По-друге, новини про загрозу журналістам будуть постійно ставиться під сумнів. По-третє, у Кремля з'явилася козирна карта - тепер вигадує казки Україна, і не все, що говориться звідти, відповідає дійсності, зазначає Керролл.

"Ми не знаємо, чи запропонували Бабченку інші варіанти проведення операції. Але погодившись брати в ній участь, він поставив на кін довіру до всієї професії", - пише автор.

Оглядач Times Марк Беннетс також вважає, що інсценування без надання неспростовних доказів підготовки вбивства Кремлем виявиться ударом по і без того хиткій репутації СБУ. Фальсифікування загибелі Бабченка навряд чи відновить довіру до СБУ, як у себе в країні, так і у світі, пише він.