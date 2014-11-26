Семенченко пропонує дозволити українцям легально відкупатися від служби на фронті

«Є люди, які не хочуть служити на фронті. Повірте, вони там і не потрібні. Навіщо нам «тягар», який буде тікати після будь-якого удару. А щоб вони не платили хабарі військовим комісарам треба це легалізувати. Зробити державний фонд, до якого людина, яка не хоче служити в армії може заплатити, наприклад суму еквівалентну 2 тисячам доларів. Це буде йти безпосередньо на протезування, на соціальне забезпечення бійців АТО. Якщо він не хоче воювати, не хоче захищати свою країну, то навіщо його тягти, навіщо стимулювати корупцію?», – сказав Семенченко в ефірі Радіо Свобода.

За словами обраного народного депутата, він буде лобіювати ухвалення такого рішення.

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Що ж до інших проявів корупції у тих сферах, які безпосередньо стосуються захисту безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, то для боротьби з ними Семен Семенченко пропонує набрати патріотичних високооплачуваних професіоналів.

«Необхідно розуміти, що на ентузіазмі ми довго не протримаємося. У всьому суспільстві є люди, які готові ставити загальні інтереси вище особистих. Це і волонтери, і активісти, це і добровольці. Але треба щоб запрацювала система стимулів. Взяти того ж американського поліцейського. Адже він не бере хабарів не тому, що він патріот. Він патріот тому що працює в тій системі, де йому зручно», – сказав Семенченко.

А знаком для людей, на думку обраного народного депутата, має стати подолання безвідповідальності, коли всі «звикли, що якщо людина має доступ до високих покровителів, то практично ні за що не відповідає. Немає прецедентів покарання високих посадових осіб, наприклад, за той же Іловайськ».

Командир батальйону «Донбас» Семен Семенченко пройшов до Верховної Ради у складі партії «Самопоміч» за підсумками дострокових парламентських виборів 26 жовтня 2014 року.

Раніше УНІАН повідомляв, що Семенченко вважає, що Україну врятує сильна армія.