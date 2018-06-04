Парубій прогнозує ухвалення рішення щодо Антикорупційного суду вже на цьому тижні

Голова парламенту переконаний, що поки Антикорупційний суд «не посадить кількох високопоставлених чиновників за корупцію, буде важко сподіватися на повномасштабну і рішучу боротьбу з корупцією».

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій прогнозує ухвалення парламентом рішення щодо президентського законопроекту про Вищий антикорупційний суд у четвер, 7 червня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

“Цього тижня ми маємо завершити розгляд законопроекту про Вищий антикорупційний суд. Це, очевидно, рішення буде прийматися в четвер, і до того часу нам важливо усвідомити значення цього рішення і для Верховної Ради України, і для України в цілому”, - сказав Парубій.

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За його словами, необхідно зробити все можливе для того, щоб рішення було ухвалене згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії.

“Я переконаний: доти, доки український Антикорупційний суд не посадить кількох високопоставлених чиновників за корупцію, доти нам буде важко сподіватися на повномасштабну і рішучу боротьбу з корупцією”, - заявив голова Верховної Ради.

Як запевнив Парубій, він зробить усе можливе, щоб рішення щодо Антикорупційного суду було ухвалене згідно з тими очікуваннями, які є в українському суспільстві.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня Верховна Рада в першому читанні ухвалила проект закону «Про Вищий антикорупційний суд» (№7440), внесений президентом України Петром Порошенком.

Ключовою претензією міжнародних партнерів та громадських організацій до законопроекту є обмеження ролі міжнародних експертів у рекомендаційній функції в процесі відбору та призначення суддів. На думку міжнародних партнерів, включаючи Міжнародний валютний фонд, повноцінна роль міжнародних експертів у призначенні суддів є запорукою незалежності Антикорупційного суду та його здатності ефективно виконувати свої функції.

Створення Антикорупційного суду відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії є однією з умов продовження співпраці України та МВФ, необхідної для погашення країною зовнішніх боргів найближчими роками.

На думку експерта Atlantic Council економіста Андерса Аслунда, припинення співпраці України і МВФ призведе до значної девальвації гривні.