Тимошенко готова слухати критику від будь-кого, але не від Януковича

Уряду вдалося зробити невеликий, але важливий крок до зниження темпів інфляції. Її лютневе уповільнення на 0,2% є позитивним сигналом, заявив радник прем’єр-міністра України Олег МЕДВЕДЄВ.

Важливим чинником у сповільненні місячної інфляції стало зниження темпів приросту цін на продукти харчування від 4,4% у січні до 3,9% у лютому, зазначив він у коментарі УНІАН.

За словами О.МЕДВЕДЄВА, такого результату вдалося забезпечити попри негативну світову тенденцію до прискорення інфляції та незважаючи на зусилля опонентів уряду з істотного посилення інфляційних очікувань. Крім того, додав він, слід брати до уваги стартові умови, з яких почав працювати уряд Юлії ТИМОШЕНКО. Зокрема, О.МЕДВЕДЄВ нагадав, що за підсумками 2007 року інфляція вже становила майже 17%, а "якщо оцінювати квартальну інфляцію чотирьох останніх місяців урядування Віктора ЯНУКОВИЧА в річному вимірі, то її темпи дорівнювали б 30%". Зрозуміло, констатує О.МЕДВЕДЄВ, що за два місяці зламати таку потужну тенденцію, яка формувалася протягом півтора років, неможливо, для цього потрібні місяці й місяці кропітких спільних зусиль уряду та Національного банку.

"Ці установи працюють в напрямку зниження темпів інфляції, і за існуючих складних умов навіть відвойовані два десятих відсотка є позитивним кроком, хоча, відверто кажучи, не таким великим, якого б хотілося", - зазначив О.МЕДВЕДЄВ.

За його словами, уряд зосередив зусилля на розробці антиінфляційного пакету, що само по собі є чинником зниження інфляційних очікувань, а значить, і інфляції.

Для того ж, підкреслив О.МЕДВЕДЄВ, щоб загальмувати інфляційну динаміку в середньо- та довгостроковому плані, необхідно ще пройти і через глибокі інституційні та структурні реформи, які вже заплановані урядовою програмою «Український прорив».

"Уряд Юлії ТИМОШЕНКО готовий сприймати будь-які пропозиції та критику, яка йде від експертного середовища та від суспільства. Разом із тим він не збирається вислуховувати звинувачення від Віктора ЯНУКОВИЧА та його колег, які, будучи при владі, прогавили стрибок цін, не вжили жодних своєчасних заходів та позбавили себе морального права критикувати своїх наступників", - підкреслив О.МЕДВЕДЄВ.