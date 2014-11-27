Депутати оберуть заступників голови ВР 2 грудня

Як передає кореспондент УНІАН, про це у коментарі журналістам повідомив народний депутат від «Батьківщини» Сергій Соболєв.

Він висловив сподівання, що сьогодні на засіданні буде обрано голову Верховної Ради та призначено прем'єр-міністра України.

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Говорячи про обрання заступників голови ВР, Соболєв зазначив: “Я думаю, до вівторка є достатньо часу для того, щоб це зробити, оскільки практично всі фракції пов'язали це питання як одне ціле — керівництво парламенту, керівництво комітетів і уряд”.

Він висловив сподівання, що це дозволить “ухвалити досить швидко всі рішення до вівторка або у вівторок”.