Депутати оберуть заступників голови ВР 2 грудня
11:11, 27 листопада 2014Політика
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Депутати у вівторок, 2 грудня, оберуть заступників голови Верховної Ради України, оскільки фракції пов'язують це питання із обранням керівництва комітетів.
Заступників голови Верховної Ради оберуть наступного тижня / АПУ
Як передає кореспондент УНІАН, про це у коментарі журналістам повідомив народний депутат від «Батьківщини» Сергій Соболєв.
Він висловив сподівання, що сьогодні на засіданні буде обрано голову Верховної Ради та призначено прем'єр-міністра України.
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Говорячи про обрання заступників голови ВР, Соболєв зазначив: “Я думаю, до вівторка є достатньо часу для того, щоб це зробити, оскільки практично всі фракції пов'язали це питання як одне ціле — керівництво парламенту, керівництво комітетів і уряд”.
Він висловив сподівання, що це дозволить “ухвалити досить швидко всі рішення до вівторка або у вівторок”.
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