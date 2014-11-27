"Свободівці" запросять священика, щоб освятити колишні місця комуністів

Про це заявив депутат Юрій Бублик, повідомляє «Українська правда».

За його словами, на нових місцях "свободівцям" не дуже комфортно.

"Там поряд сиділи комуністи. Ми запросимо священика, освятимо ці місця, щоб все лихе звідти пішло", - розповів депутат.

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Другою незручністю для "свободівців" на нових місцях у сесійній залі є те, що "зверху сила-силенна відеокамер".

Як відомо, у Раді восьмого скликання "свободівцям", які провели тільки 7 депутатів по мажоритарні, дістались місця позафракційних під ложею преси.