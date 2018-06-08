Постпред Порошенка розкрив мету перекидання ВМС РФ до Чорного моря

Легенда перебування російських катерів у північній акваторії Чорного моря – нібито захист бурових свердловин, захоплених у "Чорноморнафтогазу"

У північній акваторії Чорного моря", "вже не ховаючись, а офіційно", перебувають російські ракетні катери; істинна мета їхнього перебування відрізняється від заявленої.

Про це розповів постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін, передає "Обозреватель".

У контексті повідомлення про перехоплення російського малого ракетного корабля поблизу острова Зміїний постпред зауважив: "Хочу відзначити, що дійсно російські ракетні катери на сьогодні, насамперед так звана 41 бригада, яка базується в Криму, сьогодні, вже не ховаючись, а офіційно, через повідомлення в російських ЗМІ, перебувають у північній акваторії Чорного моря".

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За словами Бабіна, "легенда", яку використовують для пояснення перебування в цьому районі таких катерів, розрахована на "довірливого читача" і не має нічого спільного з дійсністю.

"Легенда їхнього перебування – це нібито захист бурових свердловин, захоплених у "Чорноморнафтогазу". Насправді ви ж розумієте, що стріляти ракетами біля таких об'єктів - це витончене самогубство. Це газ", - нагадав постпред президента.

У цьому контексті він припустив, що "їхня реальна мета – здійснення фактичного вогневого контролю територіального моря України біля узбережжя Одеської та Миколаївської областей".

Раніше ЗМІ повідомили, що літаку Ан-26, який належить Військово-морським силам, вдалося перехопити російський малий ракетний корабель поблизу острова Зміїний (Одеська обл.).