П'ять американських військових літаків KC-135 Stratotanker прилетіли до Львова на навчання (фото)

Разом з літаками до Львова прибуло близько 150 осіб персоналу.

До Львова для участі у військових навчаннях прибули літаків-паливозаправників KC-135 Stratotanker Повітряних сил США.

За повідомленням офіційного сайту Повітряних сил США у Європі та Африці, чотири літаки KC-135 Stratotanker здіснили посадку в Міжнародному аеропорту «Львів» у п'ятницю і суботу, 1-2 червня. Ще один такий літак прилетів до Львова у четвер, 7 червня, пише Zaxid.net.

Разом з літаками до Львова прибуло близько 150 осіб персоналу. Фото одного з літаків опублікував на своїй сторінці у Facebook відомий споттер Віталій Трубников.

Американські літаки прилетіли до Львова з кількох авіабаз: RAF Mildenhall (Велика Британія), McConnell AFB (Канзас, США), Beale Air Force Base (Каліфорнія, США) і бази Національної гвардії США в Іллінойсі.

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Розгортання KC-135 в Україні – це частина американської стратегії захисту європейських союзників, зміцнення безпеки в Східній Європі та покращення військової взаємодії між країнами-членами НАТО та партнерами.

Літаки KC-135 Stratotanker братимуть участь в навчальних місіях з 4 по 16 червня 2018 року. Їх використовують для збільшення радіусу дії стратегічних бомбардувальників.