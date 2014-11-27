Сьогодні бойовики більше дюжини разів обстріляли українських військових
Бойовики сьогодні здійснили 13 спроб вогневого ураження позицій сил АТО, поблизу Дебальцева обстріляні Нікішино, Артемово, Орлово-Іванівка.
Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.
«Основні події першої половини дня відбувалися на Луганському, Донецькому та Дебальцевському плацдармах. Бойовики здійснили 13 безрезультативних спроб вогневого ураження наших позицій», - йдеться в повідомленні.
«На Луганщині артилерійсько-мінометні обстріли з території, підконтрольної бойовикам, велися в напрямку населених пунктів Артема, Трьохізбенка», - повідомляє прес-центр АТО.
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Також зазначається, що «поблизу Дебальцева обстріляні Нікішино, Артемово, Орлово-Іванівка».
«Неприємно здивували бойовиків наші «кіборги», які охороняють підступи та стратегічні об’єкти в районі аеропорту «Донецьк». Незважаючи на спроби зрадників та боягузів із самопроголошених республік у черговий раз побряцати зброєю, позиції наших військ в районі селища Піски та аеропорту залишились непохитними. Ворог відступив», - підкреслили в штабі АТО.