НУ-НС здаватися не збирається
Пояснює Князевич
|Руслан Князевич
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив член фракції НУ-НС Руслан КНЯЗЕВИЧ.
«Ми будемо наполягати, щоб це питання було розглянуто у сесійній залі першим під час наступного сесійного тижня», - сказав він.
За словами Р.КНЯЗЕВИЧА, пропозиція щодо направлення цих законопроектів до Комітету Верховної Ради з правової політики для повторного розгляду є недоцільною.
Він пояснив це тим, що саме цей комітет протягом трьох місяців жодного разу не зміг зібратися на своє засідання і не розглянув ці законопроекти. «Повернення законопроектів до комітету означає їх практичну законодавчу смерть», - сказав депутат.
Відповідаючи на запитання журналістів, чому фракції коаліції вперто відмовлялися від голосування шляхом підняття рук щодо цих законопроектів, Р.КНЯЗЕВИЧ наголосив, що має виконуватися Регламент ВР і спершу проводитися голосування електронним шляхом.