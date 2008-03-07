НУ-НС здаватися не збирається

Фракція НУ-НС наполягатиме на тому, аби законопроекти щодо зняття недоторканності з депутатів були розглянуті першими на наступному пленарному тижні парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив член фракції НУ-НС Руслан КНЯЗЕВИЧ.

«Ми будемо наполягати, щоб це питання було розглянуто у сесійній залі першим під час наступного сесійного тижня», - сказав він.

За словами Р.КНЯЗЕВИЧА, пропозиція щодо направлення цих законопроектів до Комітету Верховної Ради з правової політики для повторного розгляду є недоцільною.

Він пояснив це тим, що саме цей комітет протягом трьох місяців жодного разу не зміг зібратися на своє засідання і не розглянув ці законопроекти. «Повернення законопроектів до комітету означає їх практичну законодавчу смерть», - сказав депутат.

Відповідаючи на запитання журналістів, чому фракції коаліції вперто відмовлялися від голосування шляхом підняття рук щодо цих законопроектів, Р.КНЯЗЕВИЧ наголосив, що має виконуватися Регламент ВР і спершу проводитися голосування електронним шляхом.