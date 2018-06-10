Путін: говорити про обмін утримуваними особами між Україною і Росією «поки що передчасно»

Він підкреслив, що під час розмови з Порошенком обговорювали питання, пов'язані з видачею людей, які утримуються з обох сторін.

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що говорити про обмін утримуваними особами між Україною і Росією «поки що передчасно», «щоб нічого тут не порушити і нічому не зашкодити».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав журналістам після завершення роботи саміту Шанхайської організації співробітництва.

Зокрема, він зауважив, що ініціатива провести телефонну розмову між главами України і РФ виходила від української сторони.

«Думаю, в цьому вже проявляється зацікавленість у врегулюванні. У будь-якому разі, я на це дуже сподіваюся», - сказав Путін.

Він підкреслив, що президенти обговорювали питання, пов'язані з видачею людей, які утримуються з обох сторін, в тому числі долю російського журналіста Кирила Вишинського.

«Говорити про те, як це питання вирішиться, поки що передчасно, я б утримався насамперед для того, щоб нічого тут не порушити і нічому не зашкодити», - сказав Путін.

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Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-служби президента України, 9 червня Петро Порошенко і Путін домовилися, що найближчим часом омбудсмени України і Росії відвідають незаконно ув'язнених у РФ українців.

Також повідомлялося, що під час розмови з Путіним Порошенко наголосив на важливості якнайшвидшого звільнення українських політв'язнів, які перебувають у Росії і на окупованих територіях. Глава Української держави звернув увагу на голодовку українців і висловив стурбованість погіршенням їхнього стану здоров'я.

«Було домовлено, що найближчим часом уповноважені з прав людини обох країн відвідають ув‘язнених громадян», - наголошується в повідомленні.

На сьогодні голодують четверо українців, незаконно засуджених російськими судами: Володимир Балух, Олег Сенцов, Олександр Шумков і Станіслав Клих.