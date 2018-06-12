"У нього не було відповіді": Клімкін озвучив питання, які ставив Лаврову на зустрічі "нормандської четвірки"

Як заявляє Клімкін, повноваження миротворців не мають обмежуватися лише супроводженням Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наполягає, що миротворчі сили Організації Об'єднаних Націй мають отримати реальний мандат щодо роззброєння незаконних збройних формувань та пошуку прихованої важкої зброї на усій території окупованого Донбасу.

Про це голова українського зовнішньополітичного відомства сказав на брифінгу після зустрічі глав МЗС країн "нормандської четвірки" в Берліні.

Він розповів про відмінність позицій України і Росії щодо розгортання миротворчих сил ООН на Донбасі.

Читайте такожВ Берліні "нормандська четвірка" спробує домовитися про негайне припинення вогню на Донбасі - МЗС

"Первісна позиція Росії насправді ще гірша, і вона полягає не в географії. Росія каже, що майбутні миротворці можуть супроводжувати - я підкреслюю - лише супроводжувати спостережну місію ОБСЄ і вздовж лінії дотику, і на окупованій території, але вони не здатні робити нічого іншого", - наголосив Клімкін.

"Наша позиція полягає в тому, що миротворці мають прийти одразу на всю окуповану територію. Звичайно, вони не можуть одразу розміститися у всіх місцях з самого початку. Це буде стадійний підхід", - заявив Клімкін.

"Але вони повинні отримати реальний мандат, мандат впливу, мандат щодо роззброєння, мандат щодо контролю спільного з ОБСЄ над відведенням важкої зброї, над пошуком важкої зброї, яка прихована", - наголосив глава МЗС.

"Я сьогодні запитав пана Лаврова: а чому ви не хочете відкривати пункт перетину біля Золотого? Ми знаємо чому, оскільки там знаходяться російські війська з іншого боку і прихована військова техніка", - наголосив глава МЗС України.

У цьому зв'язку Клімкін знову звернувся до міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова: "А якщо будуть миротворці - вони зможуть разом з Спеціальною моніторинговою місією потрапити туди? У нього не було відповіді, тому це має бути реальна місія, з реальним мандатом, яка впливає на ситуацію".

"Просто ходити разом з СММ вздовж тих шляхів, які вже доступні для СММ, немає жодного сенсу", - підкреслив Клімкін.