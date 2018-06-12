Розкішний будинок, королівські креветки і сигари: в мережі висміяли Добкіна, який поскаржився на "репресії" (відео)

Журналіст обурився тим, що Добкін розповідає про нібито політичні переслідування "на тлі розкішного будинку з басейном, блондинок, садівників і охоронців".

Нардеп від "Оппоблока" Михайло Добкін розповів про "політичні репресії" на тлі розкішного будинку і королівських креветок, за що депутата висмiяли в мережi.

Журналіст Сергій Іванов висміяв інтерв'ю депутата в Facebook. “Фрагментарно подивився інтерв'ю Добкіна. Зацікавив лише один момент, коли Допа скаржиться на "чортів махрових", які потрапили в Раду в цьому скликанні, і серед яких його аристократичній натурі дуже некомфортно. Про політичні переслідування, про якi герой розповідає на тлі розкішного будинку з басейном, блондинок, садівників і охоронців під келих вина з королівськими креветками, тут виникає логічне запитання: якщо це переслідування, то що ж для вас нормальне життя?" – пише Іванов.

Читайте такожДобкін дев'ять п'ятого травня з гордістю носив «георгіївську стрічку» у Берліні

Раніше повідомлялося, що журналісти показали яхти українських політиків, які відносять до найдорожчих у світі. Зокрема, Михайло Добкін має два катери, його дружина – ще два, а його дочка має баркасом. Дмитро Добкін придбав скутер.