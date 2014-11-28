Черговий "гуманітарний конвой" з РФ прибуде на Донбас 30 листопада
Українські прикордонники отримали повідомлення від міністерства закордонних справ (МЗС) РФ про те, що "гуманітарний конвой" прибует на Донбас 30 листопада.
Про це на прес-конференції повідомив голова Державної прикордонної служби Віктор Назаренко.
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"Ми отримали офіційну інформацію - ноту МЗС Росії в МЗС України, а також офіційний лист від головного прикордонного уповноваженого Росії про те, що 30 листопада відбудеться черговий так званий "гуманітарний конвой" через пункти пропуску Донецьк-Ізварине та Матвєєв курган", - сказав Віктор Назаренко.
Він підкреслив, що українські прикордонники готові оформити цей вантаж офіційно, якщо Росія дастьзгоду це зробити. А якщо ні, то українська сторона буде здійснювати спостереження у цих пунктах пропуску, щоб не допустити потрапляння на територію України засобів терору і диверсій, додав він.
Віктор Назаренко, що спостереження від офіційного оформлення відрізняється тим, що прикордонники оглядають вантаж, але не складають ніяких офіційних матеріалів при цьому огляді.