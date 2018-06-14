Нічим не прикритий цинізм: режисер Куров пояснив, чому Кремль не боїться розголосу у справі Сенцова

Російський режисер, який зняв документальний фільм про суд над Сенцовим, розповів, що працювати над зйомками йому ніхто не заважав.

Російська влада не боїться розголосу у справі політв'язня українця Олега Сенцова, тому що зробила цей політичний процес показовим.

Читайте такожСенцов у в язниці долучається до роботи над виставою та екранізацією власної п'ятому п'єси – кінопродюсер

Таку думку в інтерв'ю журналу «Новое время» висловив російський режисер-документаліст Аскольд Куров, який зняв документальний фільм про злочинний судовий процес над Сенцовим.

За словами Курова, йому дякують за стрічку, оскільки він проливає світло на те, як цинічно і жорстоко може працювати правосуддя в Росії. При цьому, працювати над фільмом Курову в РФ не заважали.

«У мене в роботі жодних перешкод не було, ані під час зйомок фільму, ані після того, як його прем'єра відбулася на Берлінському кінофестивалі. При цьому жоден фестиваль в Росії не наважився включити його у програму, крім фестивалю Артдокфест, де на показі був аншлаг», - зазначив він.

«Я часто думаю, чому мене не переслідують, чому дозволили знімати цей фільм. Мені здається, оскільки це показовий політичний процес, то російська влада готова до того, що фільм продемонструє нічим не прикритий цинізм і нахабство, з якою справу було зфабриковано. Це такий посил. Так, ми знахабніли, так, ми можемо посадити будь-кого. Пам'ятайте про це», - сказав режисер.

Нагадаємо, українського режисера Олега Сенцова співробітники ФСБ РФ затримали у Криму навесні 2014 року. Його етапували до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення.

14 травня він почав голодування з вимогою до Кремля звільнити всіх українських політв'язнів. 6 червня адвокат Ольга Дінзе, яка представляла інтереси Сенцова на стадії судового процесу в Росії, заявила про те, що режисер готовий до смерті і буде відмовлятися від примусового годування. За її словами, Сенцов знаходиться на межі і стан його здоров'я стрімко погіршується.

Аскольд Куров зустрівся з голодуючим в російській колонії Олегом Сенцовым 4 червня. Читайте повне інтерв'ю Курова у свіжому випуску тижневика "Новий час" (14 червня 2018 №22).