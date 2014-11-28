Порошенко незадоволений роботою прокуратури з розслідування злочинів часів Майдану

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це він сказав під час зустрічі з представниками прокуратури з нагоди Дня працівника прокуратури.

Порошенко привітав присутніх зі святом, але водночас наголосив, що він та громадськість невдоволені діями прокуратури.

«Суспільство сьогодні має серйозні претензії до Генеральної прокуратури, до місцевих прокуратур і до повільного реформування вашої структури», - наголосив глава держави.

За його словами, основними недоліками є: затягування розслідування резонансних кримінальних справ; уникнення покарання високопосадовцями; неповернення вкрадених державних коштів; перебування на посадах прокурорів, які заплямували себе корупційними діями.

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Окремо президент зажадав завершення розслідування трагічних подій на Майдані. Глава держави наголосив, що в цьому питанні не може бути амністії або якихось домовленостей.

«Я вимагаю підвищення ефективності дій прокуратури», - наголосив Порошенко і додав: «Органи прокуратури мають знаходити жорстку оцінку фактам зловживань, перевищення влади, корупції, передусім серед державних службовців. Більшої уваги потребують законність проведення закупівель за державні кошти, незаконні оборудки із земельними ресурсами».

Також президент закликав удосконалити інформаційну роботу Генпрокуратури. «Сміливо виносьте сміття з хати, перед капітальним євроремонтом очищайте наш дім від корупціонерів і злочинців. І активніше розповідайте суспільству про результати своєї роботи», - сказав Порошенко.