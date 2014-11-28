Родичі вимагають знайти зниклих десантників 80-ї бригади

Близько 20 родичів тримали плакати з написами: «Допоможіть знайти синів», «Вимагаю звільнити сина», «84-й день як зникли десантники 80-ї бригади. Проведіть розслідування, поверніть наших дітей додому», повідомляє Радіо Свобода.

«Ми зверталися до всіх установ – до СБУ, прокуратури, Міноборони. Пройшло три місяці, а ніяких відповідей ми не отримали. Одна відповідь у них: ми працюємо і шукаємо. Сьогодні ми мали зустріч в адміністрації президента, нас вислухали і сказали, що ми будемо працювати по цій справі. Але невідомо, через чию халатність хлопці попали в засідку. Ми хочемо мати надію, що наших синів знайдуть і визволять», – розповів Петро Петрівський, чий син Ігор теж серед зниклих.

Читайте такожПонад 700 людей вважаються зниклими безвісти на Донбасі - РНБОБатьки розповідають, що в СБУ порушили кримінальну справу, але передали її в МВС України.

«Моїм сином, наприклад, займається кримінальний розшук. Іншими дітьми, які пропали, займаються дільничні міліціонери. Вони що поїдуть на схід і будуть шукати наших дітей? Буває, що приходять і розпитують чи був схильний син до дезертирства, чи його часом не переховують», – додає батько.

19 бійців 80-ї аеромобільної бригади зникли 5 вересня в районі селища Цвітні Піски під Щастям. З того часу жоден з них на зв’язок із рідними не вийшов. Крім того, того дня загинули 4 бійців.