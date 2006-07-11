Регіони не пускають до ложі представників дипмісій
17:13, 11 липня 2006Політика
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У дипломатичній ложі розташована система "Рада"
Депутати від фракції Партії регіонів не пускають до дипломатичної ложі представників дипломатичних місій.
Як повідомив журналістам народний депутат Андрій ШЕВЧЕНКО, депутати від Партії регіонів заблокували входи до дипломатичної ложі і не пускають представників дипмісій.
За словами А.ШЕВЧЕНКА, заступник посла Великої Британії Мартін ХЕРЕС зміг потрапити до дипломатичної ложі тільки після втручання інших народних депутатів.
Як відомо, в тому ж секторі, де знаходиться дипломатична ложа, розташована система «Рада», яку з учорашнього вечора охороняють депутати від фракції Партії регіонів.
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