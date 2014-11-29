У Раді розподілили комітети - ЗМІ

Як повідомило Українській правді інформоване джерело в БПП, "Блок Петра Порошенка" отримає представництво в комітетах правової політики, з питань податкової та митної політики, АПК, транспорту, екології, з питань бюджету, з охорони здоров'я, в комітеті закордонних справ (або - євроінтеграції ), з питань культури і духовності, у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів, з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту і туризму.

Фракції партії "Народний фронт" дістануться комітети з питань нацбезпеки і оборони, з питань ПЕК, економічної політики, з питань соцполітики та праці, антикорупційний, з питань свободи слова, а також - науки і освіти.

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За даними джерела, представники "Самопомочі" очолять комітети інформатизації та інформаційних технологій, комітет закордонних справ (або - євроінтеграції). Як варіант - Самопоміч відмовиться від одного з комітетів в обмін на висунення своєї кандидатури на пост віце-спікера.

"Батьківщина" має намір делегувати свого представника до комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, фракція Олега Ляшка - в комітет з питань промполітики і комітет держбудівництва і місцевого самоврядування, або ж відмовитися від одного з комітетів з правом отримати місце віце-спікера.

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Група під керівництвом Віталія Хомутинника "Економічний розвиток" претендує на комітет з питань фінансів і банківської діяльності.

Представники "Опозиційного блоку" мають намір очолити регламентний комітет і комітет з питань прав людини, нацменшин і міжнаціональних відносин.

За даними джерела, рішення щодо Вадима Рабиновича скасовано - раніше повідомлялося, що він може очолити комітет з питань свободи слова.