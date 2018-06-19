Геращенко назвав кількість постраждалих в ході сутичок під Радою

За даними народного депутата, члена колегії МВС Антона Геращенка, провокаціями під час акції займалися до 15 осіб.

Народний депутат від «Народного фронту», член колегії МВС Антон Геращенко заявив, що під час сьогоднішніх сутичок біля парламенту постраждали 8 поліцейських і 3 цивільних.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

«На сьогоднішній момент отримали тілесні ушкодження 8 співробітників поліції, з них 6 госпіталізовано. З числа цивільних осіб травмовано три людини, двоє з них госпіталізовано», - повідомив Геращенко і додав, що на цей момент йдеться лише про легкі тілесні ушкодження.

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Геращенко додав, що зараз поліція з'ясовує, хто саме висмикував поліцейських у натовп мітингувальників.

«Безпосередньо провокаціями займалися до 15 осіб, і ми встановимо їх», - сказав депутат.

Він наголосив, що сьогодні вранці у поліції не було підстав вважати, що акція призведе до насильницьких дій, тому біля будівлі парламенту не було значної кількості поліції.

Після прояву насильницьких дій, зазначив депутат, було виведено резерви, і ситуацію було локалізовано.

Своєю чергою в коментарі журналістам позафракційний народний депутат Борислав Береза заявив, що серед мітингувальників були люди, налаштовані на переговори, і були п'яні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 червня, вранці біля центрального входу в будівлю Верховної Ради почалися акції шахтарів, чорнобильців та ветеранів війни в Афганістані.

Пізніше учасники акції протесту прорвалися безпосередньо до стін парламенту. Між мітингувальниками та правоохоронцями сталася бійка.

Голова Конфедерації вільних профспілок і голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець заявив, що прорив мітингувальників до парламенту не планувався, але у людей «не витримали нерви».

За його словами, учасники мітингу вимагають проголосувати за низку законопроектів, зокрема, «шахтарський».

За інформацією правоохоронців, одного активного учасника події доставили в управління поліції.