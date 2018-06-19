Геращенко назвав кількість постраждалих в ході сутичок під Радою
Народний депутат від «Народного фронту», член колегії МВС Антон Геращенко заявив, що під час сьогоднішніх сутичок біля парламенту постраждали 8 поліцейських і 3 цивільних.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.
«На сьогоднішній момент отримали тілесні ушкодження 8 співробітників поліції, з них 6 госпіталізовано. З числа цивільних осіб травмовано три людини, двоє з них госпіталізовано», - повідомив Геращенко і додав, що на цей момент йдеться лише про легкі тілесні ушкодження.
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Геращенко додав, що зараз поліція з'ясовує, хто саме висмикував поліцейських у натовп мітингувальників.
«Безпосередньо провокаціями займалися до 15 осіб, і ми встановимо їх», - сказав депутат.
Він наголосив, що сьогодні вранці у поліції не було підстав вважати, що акція призведе до насильницьких дій, тому біля будівлі парламенту не було значної кількості поліції.
Після прояву насильницьких дій, зазначив депутат, було виведено резерви, і ситуацію було локалізовано.
Своєю чергою в коментарі журналістам позафракційний народний депутат Борислав Береза заявив, що серед мітингувальників були люди, налаштовані на переговори, і були п'яні.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 червня, вранці біля центрального входу в будівлю Верховної Ради почалися акції шахтарів, чорнобильців та ветеранів війни в Афганістані.
Пізніше учасники акції протесту прорвалися безпосередньо до стін парламенту. Між мітингувальниками та правоохоронцями сталася бійка.
Голова Конфедерації вільних профспілок і голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець заявив, що прорив мітингувальників до парламенту не планувався, але у людей «не витримали нерви».
За його словами, учасники мітингу вимагають проголосувати за низку законопроектів, зокрема, «шахтарський».
За інформацією правоохоронців, одного активного учасника події доставили в управління поліції.