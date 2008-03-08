Тимошенко підписала постанову про призов більше ніж 21,5 тисяч юнаків

Кабінет міністрів України постановою № 156 від 5 березня затвердив чисельність громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу у квітні-травні цього року з Автономної Республіки Крим, областей, а також з Києва і Севастополя.

Текст відповідної постанови за підписом прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО розміщений на Урядовому порталі.

Таким чином, Міноборони планує призвати 21 тисячу 600 громадян на строкову військову службу у квітні-травні з усіх регіонів України, що на 8 тисяч 310 осіб менше, ніж навесні минулого року (нагадаємо, що навесні минулого року призову підлягали 29 тисяч 910 громадян).

Зокрема, передбачається, що призову до Збройних Сил цього року підлягають 15 тисяч громадян (навесні минулого року – 22 тисячі осіб), до внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ - 5 тисяч 700 громадян (6 тисяч 100 осіб), до Держспецтрансслужби - 900 громадян (810 осіб).

Уряд також затвердив загальні обсяги видатків для проведення весняного призову на строкову військову службу. Зокрема, загальний обсяг видатків становить 2 млн. 668 тис. 248 грн., у тому числі для Збройних Сил - 1 млн. 852 тис. 950 грн., для внутрішніх військ МВС – 704 тис. 121 грн., для Держспецтрансслужби – 111 тис. 177 грн. (УНІАН: видатки для забезпечення весняного призову минулого року становили загалом 3 млн. 14 тис. 928 грн., у тому числі для Збройних Сил - 2 млн. 217 тис. 600 грн., для внутрішніх військ МВС – 614 тис. 880 грн., для Держспецтрансслужби – 81 тис. 648 грн. Минулого року також було передбачено видатки на забезпечення призову 1 тисячі осіб до Держприкордонслужби - 100 тис. 800 грн., але цього року в постанові не передбачено ні кількість призову Держприкордонслужби, ні обсяг видатків для його забезпечення).