Посольство США закликало РФ надати доступ до Сенцова та інших українських політв'язнів

Політв'язень Олег Сенцов вже другий місяць голодує в російській в'язниці.

Американські дипломати закликають владу Російської Федерації надати доступ до незаконно ув'язнених українського режисера Олега Сенцова та інших українських політичних в'язнів.

Про це йдеться у повідомленні посольства США в Україні у мікроблозі Twitter.

"З тим як увесь світ спостерігає за Чемпіонатом Світу (з футболу - УНІАН), Росія повинна надати доступ до всіх українських ув'язнених, включаючи режисера Олега Сенцова, котрий вже другий місяць голодує в російській в’язниці на знак протесту", - заявляють американські дипломати.

Читайте також"У Сенцова там як лікувальне голодування виходить": уповноважена з прав людини в Росії вразила цинічною заявою

Довідка УНІАН. Співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення.

Сенцова тримають у колонії в місті Лабитнангі на Ямалі.

14 травня Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.

9 червня під час телефонної розмови президенти України та РФ Петро Порошенко і Володимир Путін домовилися, що найближчим часом омбудсмени відвідають українців і росіян, ув‘язнених в обох країнах.

15 червня уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денісову не пустили в колонію до Сенцова.

16 червня Денісову не пустили до незаконно засудженого в Росії українця Миколи Карпюка, який утримується у в’язниці у Володимирі. 18 червня Денісовій не дозволили побачення з незаконно засудженим журналістом Романом Сущенком.

19 червня зранку вона заявила, що РФ знову не надає згоду на відвідання Сенцова та інших українських політв’язнів попри домовленості. Того ж дня відбулась зустріч Денісової та Москалькової, за результатами якої український уповноважений наголосила, що Росія саботує домовленості Порошенка та Путіна