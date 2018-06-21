Посольство США закликало РФ надати доступ до Сенцова та інших українських політв'язнів
Американські дипломати закликають владу Російської Федерації надати доступ до незаконно ув'язнених українського режисера Олега Сенцова та інших українських політичних в'язнів.
Про це йдеться у повідомленні посольства США в Україні у мікроблозі Twitter.
"З тим як увесь світ спостерігає за Чемпіонатом Світу (з футболу - УНІАН), Росія повинна надати доступ до всіх українських ув'язнених, включаючи режисера Олега Сенцова, котрий вже другий місяць голодує в російській в’язниці на знак протесту", - заявляють американські дипломати.
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Довідка УНІАН. Співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення.
Сенцова тримають у колонії в місті Лабитнангі на Ямалі.
14 травня Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.
9 червня під час телефонної розмови президенти України та РФ Петро Порошенко і Володимир Путін домовилися, що найближчим часом омбудсмени відвідають українців і росіян, ув‘язнених в обох країнах.
15 червня уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денісову не пустили в колонію до Сенцова.
16 червня Денісову не пустили до незаконно засудженого в Росії українця Миколи Карпюка, який утримується у в’язниці у Володимирі. 18 червня Денісовій не дозволили побачення з незаконно засудженим журналістом Романом Сущенком.
19 червня зранку вона заявила, що РФ знову не надає згоду на відвідання Сенцова та інших українських політв’язнів попри домовленості. Того ж дня відбулась зустріч Денісової та Москалькової, за результатами якої український уповноважений наголосила, що Росія саботує домовленості Порошенка та Путіна