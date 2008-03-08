Путін проти того, щоб Україну за петельки тягнули в НАТО

НАТО намагається підмінити собою ООН, рішення про вступ до Північноатлантичного альянсу мають приймати народи України і Грузії, а не політичних верхівок. Про це після зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель заявив Володимир Путін, повідомляє Правда.ру.

У Росії ми весь час ведемо дискусії про проблеми демократії. Але демократія або є, або її немає. Не можна бути "трішки вагітним". У міжнародних відносинах те ж саме. Якщо переважна більшість населення України і Грузії не хочуть, щоб їхні країни вступали до НАТО, а ці країни проте за петельки туди затягують, то ми не можемо вважати, що це прояв демократії", - сказав Путін.

"Ми, безумовно, погодимося з будь-яким вибором і грузинського, і українського народу, але саме народу, а не політичної верхівки”, - додав він.