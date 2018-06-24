Путін готовий обміняти Сенцова на Вишинського – політолог

Якби президент РФ Володимир Путін не був зацікавлений в обміні українського політв'язня Олега Сенцова на заарештованого главу "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, він би не так часто спілкувався із президентом України Петром Порошенком, уважає політолог Володимир Фесенко.

Президент РФ Володимир Путін готовий обміняти українського політв'язня Олега Сенцова на заарештованого керівника компанії "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського.

Таку думку "24 каналу" висловив політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

"Путін хоче обміняти Сенцова на Вишинського, аби показати, що "ми своїх не кидаємо і виручаємо". Путін демонструє Заходу, що бореться за свободу "журналіста". При цьому президент РФ публічно називає Сенцова терористом. Якщо за ініціативи України розкручується міжнародна кампанія зі звільнення Сенцова, то Росія розкручує тему "незаконно затриманого журналіста Вишинського", – сказав він.

За словами політолога, про зацікавленість Путіна в обміні свідчать дві телефонні розмови на цю тему з президентом України Петром Порошенком. Фесенко зазначив, що якби Путін не хотів обговорювати цієї теми, то не розмовляв би з Порошенком узагалі.

Читайте такожУкраїна готова обміняти 23 засуджених росіян на своїх політв'язнів у Росії

Порошенко і Путін обговорювали питання звільнення політв'язнів під час телефонних розмов 9 червня і 21 червня. Розмови відбулися з ініціативи української сторони.

Сенцова засудили у РФ до 20 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року. Російський суд визнав його винним у створенні в Криму терористичного угруповання і керівництві ним, спробі придбання вибухових пристроїв і незаконному зберіганні вогнепальної зброї та боєприпасів, двох терористичних актах та підготуванні ще одного теракту.

Сенцов своєї провини не визнав. 14 травня 2018 року режисер оголосив безстрокове голодування у колонії міста Лабитнангі. Він вимагає звільнити 64 українських політв'язнів, але себе до списку не заніс.

15 травня в офісі "РИА Новости Украина" в Києві пройшли обшуки. У Службі безпеки України заявили, що разом із прокуратурою Автономної Республіки Крим розкрили діяльність мережі медіа-структур, підконтрольних РФ. Того самого дня Вишинського затримали за підозрою в державній зраді. Для обрання запобіжного заходу його перевезли в Херсон. Журналіст підтвердив, що у нього є два паспорти – український і російський.

17 травня суд заарештував Вишинського на два місяці.