Закон про позаблоковий статус потрібно змінити - Огризко
01:21, 02 грудня 2014Політика
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Дипломат, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко вважає, що найпершим кроком нового парламенту має бути зміна закону про позаблоковий статус
Огризко вважає, що нова ВР має змінити закон про позаблоковий статус / УНІАН
Про це він сказав в ефірі Еспресо.TV.
"Перший крок для мене очевидний – зміна закону і фіксація в новій редакції закону, що Україна своєю зовнішньополітичною метою має вступ до Альянсу", - сказав він і додав, що такий крок суттєво змінить ситуацію і ставлення до країни.
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"Після цього припиняться розмови у Берліні, Брюселі, Вашингтоні, деінде стосовно того, що мовляв України немає у цьому списку - Україна в цьому списку з'явиться", - підкреслив Огризко.
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