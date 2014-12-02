Закон про позаблоковий статус потрібно змінити - Огризко

Про це він сказав в ефірі Еспресо.TV.

"Перший крок для мене очевидний – зміна закону і фіксація в новій редакції закону, що Україна своєю зовнішньополітичною метою має вступ до Альянсу", - сказав він і додав, що такий крок суттєво змінить ситуацію і ставлення до країни.

Читайте такожМЗС: Україна втратила Крим через позаблоковий статус

"Після цього припиняться розмови у Берліні, Брюселі, Вашингтоні, деінде стосовно того, що мовляв України немає у цьому списку - Україна в цьому списку з'явиться", - підкреслив Огризко.