Порошенко підписав закон про подовження відпустки військовим

Час, затрачений військовим на дорогу, не зараховуватиметься до самої відпустки.

Президент Петро Порошенко підписав закон про внесення змін до закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх родин» (щодо неврахування часу проїзду у межах України до місця проведення відпустки та назад).

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Як повідомляє прес-служба Верховної Ради, сьогодні цей закон надійшов до парламенту з підписом глави держави.

У пояснювальній записці до нього сказано, що для щорічних основних відпусток, а також для короткострокових (до 10 діб) в особливий період час проїзду до місця проведення цих відпусток та назад окремо не враховується.

«На практиці це призводить до того, що військовослужбовці замість, скажімо, 30 діб щорічної основної відпустки, фактично отримують 22-23 доби. Так само бійці у зоні АТО, які отримують 10-денну відпустку, фактично можуть використати лише 6-7 днів, що призводить до порушення їхніх прав», - йдеться у повідомленні.

Для прикладу наводиться такий факт: «Військовослужбовець із Західної України, який проходить службу у зоні АТО, близько доби витрачає на те, щоб дістатися з позицій своєї частини до залізничної або автобусної станції, щоб доїхати до Києва, і півдоби - добу, щоб дістатися до місця призначення. За таких умов втрачається 2-4 дні відпустки. А якщо основна щорічна відпустка поділена на 2 частини (а саме так і відбувається найчастіше), то втрачається 4-8 діб».

Зазначається, що зміни до закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх родин» дозволять не включати до часу основної щорічної відпустки та короткотермінових відпусток в особливий період час проїзду у межах України до місця проведення відпустки та назад.

Як повідомляв УНІАН, відповідний закон Верховна Рада ухвалила 22 травня.

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.