Бойовики обіцяють почати відведення важкої техніки наступного тижня

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Ми прагнемо вийти на якийсь результат до 9-10-го числа, щоб до 9-10 числа почати відведення важкої техніки", – заявив представник угруповання «ДНР» Андрій Пургін.

Раніше спостерігачі ОБСЄ повідомили, що українські військові і бойовики угруповання «ЛНР» домовилися про припинення вогню, починаючи з 5 грудня.

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