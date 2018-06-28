В МЗС України назвали політичними ігрищами недопуск Денісової до Сенцова

Зовнішньополітичне відомство закликає РФ забезпечити безперешкодний допуск Денісової до українських політв'язнів.

В Міністерстві закордонних справ України назвали політичними ігрищами недопуск Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової до незаконно ув'язненого українського режисера Олега Сенцова.

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Про це повідомила речниця МЗС України Мар'яна Беца у мікроблозі Twitter.

"Тотальне недотримання РФ домовленостей про допуск омбудсмена України до Олега Сенцова, який голодує з 14 травня", - заявила Беца.

"РФ продовжує свої політичні ігри. Ціна - людське життя. Вимагаємо забезпечити безперешкодний допуск Денісової до українських політв'язнів", - наголосила речниця.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Денісова і російський омбудсмен Тетяна Москалькова прибули в Лабитнанги з метою відвідати у в'язниці Сенцова. Проте кортеж Москалькової в'їхав на територію колонії суворого режиму номер 8 «Білий ведмідь», а Денісову не пустили.

За її словами, керівництво колонії не приймає в неї заяви на відвідання українського політв’язня.

27 червня Денисова звернулася до глави адміністрації президента Росії Антона Вайна з проханням забезпечити виконання наданих йому російським лідером гарантій з відвідування українських політичних в'язнів у Росії.

Денисова наголосила, що під час перебування в РФ постійно проводила переговори з російським омбудсменом Москальковою щодо «можливих синхронних, взаємних, одночасних, дзеркальних» моніторингових відвідувань, які «не дали позитивних результатів».

Також український омбудсмен звернула увагу на те, що ув‘язнені в РФ українці Володимир Балух, Олег Сенцов і Станіслав Клих тривалий час відмовляються від прийому їжі, стан їх здоров'я погіршується з кожним днем і становить істотну загрозу їхньому життю.

Крім того, вона повідомила, що звернулася також і до заступника керівника адміністрації президента РФ - прес-секретаря Дмитра Пєскова, який, за її словами, «неодноразово заявляв, що виконання президентських домовленостей залежить від двох омбудсменів».

9 червня під час телефонної розмови президенти України і РФ Петро Порошенко і Володимир Путін домовилися, що найближчим часом омбудсмени Денісова і Москалькова відвідають українців і росіян, ув‘язнених в обох країнах.

13 червня Денісова вирушила до РФ. Вона мала намір в першу чергу відвідати в колонії на Ямалі незаконно засудженого режисера Олега Сенцова, який голодує з 14 травня. Однак Москалькова запропонувала спершу відвідати в колонії в Омську одного з фігурантів справи так званих «кримських диверсантів» Дмитра Штибліков. Після цього Москалькова разом з українським консулом відвідала Штибліков.

При цьому Москалькова стверджувала, що Денісова вирушила в колонію до Сенцова за «власною ініціативою», і її відвідування не було погоджено. До цього часу Денісовій постійно відмовляють у наданні можливості побачитися з українськими бранцями. Також омбудсмену відмовляють у спілкуванні з ними по відеозв'язку.