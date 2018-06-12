Українська сторона готова до компромісів задля звільнення заручників і політв'язнів - Геращенко

Перший віце-спікер парламенту зазначила, що на вчорашній зустрічі "нормандської четвірки" темі українських заручників та політв'язнів було присвячено півтори години.

Українська сторона і надалі готова до компромісів з метою звільнення усіх заручників і політичних в'язнів, які незаконно утримуються в окупованому Криму, на Донбасі та на території Російської Федерації.

Про це представник України у підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі, перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко повідомила у Facebook.

Вона розповіла, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін поінформував її про результати зустрічі глав МЗС країн "нормандської четвірки" у Берліні, яка відбулася 11 червня.

Зокрема, міністр розповів, що вперше під час зустрічі в "нормандському форматі" темі звільнення заручників і політв’язнів було присвячено півтори години, та вперше обговорювалася ініціатива допуску омбудсмена до затриманих в РФ і в Україні.

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"Говорили й про кількість затриманих, й про конкретні прізвища і долі людей. Наші партнери з Франції і Німеччини також відзначають принциповість й пріоритетність вирішення цього гуманітарного питання, яке не повинно бути політизованим (добре, що під час своїх візитів до України міністри зустрічалися з родинами заручників)", - повідомила Геращенко.

"Ми готові до компромісу в питанні затриманих, аби якнайшвидше всіх витягти. Також піднімалося інше болюче питання - пошук зниклих безвісти і допуск до пошукуів і до тюрем представників Міжнародного комітету Червоного Хреста. Українська сторона готова активно працювати, аби якнайшвидше відбулася чергова хвиля звільнення", - підсумувала вона.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками зустрічі глав МЗС "нормандської четвірки" Клімкін заявив, що було предметно обговорено питання розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі та вперше сторони торкнулися питання звільнення українських політичних в'язнів, які незаконно утримуються на території Росії. Також Клімкін заявив про необхідність збереження тиску на Росію з метою звільнення заручників і політв'язнів.

30 травня Геращенко заявила, що Росія відмовляється погодитися на ініціативу України щодо обміну 23 засуджених росіян на українських політв'язнів в РФ.

6 червня Геращенко знову надіслала представникам Росії пропозицію про обмін 23 засуджених в Україні росіян на українських політичних бранців, які утримуються у в'язницях на території РФ.

Перед тим, того ж дня заступник глави МЗС РФ Григорій Карасін заявив, що Москва не отримувала від Києва звернення про обмін засудженими.