У Донецьку на зустріч з лідером бойовиків прийшла молодь у футболках "Україна Донецьк" (фото)

Це випливає з відео, яке поширює Громадське Донеччини, повідомляє Українська правда.

Події відбувалися 1 грудня.

На зустрічі виступав Пушилін.

На відео можна побачити, як жінка, що стояла за Пушиліним, погрожує молоді кулаком. А вже після зустрічі вона зібрала молодих людей і вимагала показати документи.

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Як відомо, в Донецьку зафіксовано непоодинокі факти переслідування проукраїнськи налаштованих громадян. Резонансу набула історія, коли бойовики прив’язали до стовпа затриману волонтерку Ірину Довгань, яка допомагала українським військовим.

Контрольоване бойовиками місто існує на межі гуманітарної катастрофи - багато донеччан виживають тільки завдяки гуманітарній допомозі. Бойовики їздять вулицями міста на військовій техніці, ведуть вогонь з меж житлових кварталів, обстрілюють місто, видаючи це за вогонь з боку українських силовиків.

В РНБО констатують зростання невдоволення окупацією серед місцевого населення та активізацію проукраїнських партизанських загонів на захоплених бойовиками територіях Луганщини і Донеччини.