До нового складу Ради потенційно можуть потрапити до 10 партій – опитування

Лідери опитування - ВО "Батьківщина" (18,8%), "Опозиційний блок" (11,6%), "Громадянська позиція" та Радикальна партія (по 10,4%).

До нового складу Верховної Ради України за результатами виборів можуть потрапити до 10 політичних партій.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні результати опитування громадської думки сьогодні під час прес-конференції оприлюднили три компанії - Центр "Соціальний моніторинг", "Соціс" та Український інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка.

Так, на запитання "За яку партію ви проголосували б, якби найближчої неділі проходили вибори до Верховної Ради України" серед тих респондентів, хто голосуватиме та визначився, 18,8% підтримали ВО "Батьківщина", 11,6% - "Опозиційний блок", 10,4% - партію "Громадянська позиція", 10,4% - Радикальну партію, 7,9% - Аграрну партію, 6,8% - "Об'єднання "Самопоміч", 6,7% - "Блок Петра Порошенка "Солідарність", 5,9% - партію "За життя", 5,1% - ВО "Свобода" та 4,5% - партію «Вінницька європейська стратегія».

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Водночас на запитання "За які політичні сили Ви точно не віддали б свій голос на майбутніх парламентських виборах" 36% опитаних відповіли "Блок Петра Порошенка "Солідарність", 24% не голосували б за "Народний фронт", по 21% не віддали б голоси за ВО "Батьківщина" та "Опозиційний блок".

Найменший антирейтинг серед партій, які потенційно потрапляють до наступного скликання парламенту, мають Аграрна партія України (5,2%), "Об'єднання"Самопоміч" (5,6%) та "Громадянська позиція" (6,1%).

Разом з тим, наразі прийти на виборчі дільниці восени 2019 року для участі у виборах народних депутатів готові понад 70%, а не визначилися зі своїм вибором - 35% опитаних.

Довідка УНІАН. Опитування громадської думки проводилося 21-27 червня 2018 року. Воно охопило всю територію країни (крім окупованих територій Луганської та Донецької областей, а також Автономної Республіки Крим). Всього опитано 5030 респондентів віком від 18 років у 350 різних населених пунктах, крім обласних центрів. Стандартні відхилення при достовірних 95% не перевищують 1,5%. Рівень досягнення - 75%. Отримання інформації відбувалося методом індивідуального інтерв'ю за місцем проживання респондента "віч-на-віч".