Ці удари дали Києву ініціативу у важливий момент.

З літа Україна активізувала атаки з використанням дронів великої дальності по Росії, завдаючи ударів по енергетичній інфраструктурі та послаблюючи її протиповітряну оборону. Ці удари вже призвели до дефіциту бензину в Росії, навіть змусивши ввести нормування в деяких регіонах і підкресливши зростаючу вразливість інфраструктури країни, пише Independent.

Західні аналітики стверджують, що атаки на енергетичну інфраструктуру мають серйозні, хоча й не катастрофічні, наслідки. Згідно з нещодавнім оглядом Фонду Карнегі, американського аналітичного центру, українські безпілотники неодноразово завдавали ударів по 16 великих російських нафтопереробних заводах, що становить близько 38% номінальних нафтопереробних потужностей країни.

Однак, як стверджується, фактичний збиток був обмежений: більшість заводів відновили роботу протягом декількох тижнів, а обсяги переробки нафти в Росії були пом'якшені потужностями, що простоюють, і наявними надлишками палива.

Однак ці глибокі удари дали Києву ініціативу у важливий момент, зазначає Independent. Президент Володимир Зеленський заявив, що збільшені можливості України з нанесення ударів великої дальності завдають реальної шкоди, змушуючи Кремль імпортувати паливо і обмежувати експорт. "Ми вважаємо, що вони втратили до 20% поставок бензину - безпосередньо внаслідок наших ударів", - заявив він журналістам.

Україна процвітає за рахунок простої зброї

"Дрони розвиваються", - розповів військовий із позивним Фідель агентству Associated Press. "Замість того, щоб літати на відстань 500 кілометрів, тепер вони літають на відстань 1000... Три фактори важливі для успішної операції: дрони, люди і планування. Ми хочемо домогтися найкращого результату. Для нас це священна місія".

Велика частина української армії дронів - вітчизняного виробництва. Так, дрон "Лютий", робоча конячка нічних атак, не має ні елегантного, ні страхітливого вигляду, але простота збірки дає змогу заховати його і постійно вдосконалювати, щоб він прослизнув через ретельно контрольований повітряний простір фронту.

Радіус дії цих безпілотників знаменує собою зміну географії конфлікту. Вартість також знизилася, що стало додатковим випробуванням для дорогих систем ППО: безпілотники великої дальності тепер виробляються в Україні всього за 55 000 доларів, пише видання.

"Ми бачимо, що Україна стає більш успішною у веденні війни на території Росії. Більшу частину війни Росія діяла, виходячи з припущення, що її власна територія безпечна. Тепер це не так", - заявив Адріано Босоні, директор з аналізу RANE.

За його словами, стратегічна логіка полягає у виснаженні сил за допомогою логістики: змушуючи Росію перенаправляти поставки і розміщувати засоби ППО на більшій території, Київ прагне підірвати здатність Москви підтримувати великомасштабні операції.

При цьому власний ударний потенціал Києва дозволяє здійснювати незалежні запуски безпілотників, обходячи західне схвалення, необхідне для імпорту далекобійної зброї.

Атаки по російських НПЗ

Українські атаки по РФ атаки завдають такої шкоди, що відразу в декількох регіонах РФ влада почала набирати резервістів для охорони НПЗ. У Нижегородській області вже сформували перший взвод і відправили на підготовку.

Також УНІАН писав, що експорт нафтопродуктів з Російської Федерації в жовтні впав до найнижчого рівня за час повномасштабної війни на тлі зупинок нафтопереробних заводів через удари українських дронів і посилення західних санкцій.

