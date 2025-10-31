Водночас, для лінії фронту більшою проблемою є FPV-дрони.

Російські керовані авіабомби (КАБ) дуже неточна зброя, тому вони становлять більшу небезпеку для цивільних і тилу. Про це заявив розвідник 130 розвідувального батальйону позивний "Мальборо" в ефірі "Київ24".

"КАБи були завжди і, напевно, вони і будуть надалі. Насправді це більше, скажімо так, небезпека для цивільних, для тилу, тому що це дуже неточна зброя. Навіть ті далекобійні КАБи, які вони застосували на минулих тижнях, вони теж є неточними", - зазначив він.

Водночас, за словами розвідника, для лінії фронту більшою проблемою є FPV-дрони, баражуючі боєприпаси типу "Ланцета".

"Цих дійсно побільшало на лініях бойового зіткнення. Дрони - це той інструмент, який зараз створює кілзону, в якій ми працюємо, відбиваємо штурми і вони досить сильно заважають. На даний момент, ми вдало тримаємо оборону. Будь-які намагання на цій ділянці прорватися вони ще на початках вже знищуються", - додав "Мальборо".

КАБи на війні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня вперше з початку повномасштабної війни Росія завдала удару двома КАБами по околиці Миколаєва. 20 жовтня КАБи впали у 20-30 кілометрах від Полтави. 24 жовтня російські авіабомби полетіли в напрямку міста Південне на Одещині.

Нардеп Василь Мокан переконаний, що Кремль вирішив у цьому опалювальному сезоні позбавити українців тепла, води та світла.

"Це частина глобального плану по тому, щоб схиляти Україну до капітуляції. Звичайно, створити проблеми вони нам можуть, і серйозні проблеми", - сказав Мокан.

