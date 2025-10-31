У WhatsApp додали надійний захист чатів за допомогою біометрії: як його увімкнути

Функція доступна користувачам iOS і Android.

WhatsApp запустив нову функцію для захисту резервних копій чатів. Тепер замість паролів можна використовувати відбиток пальця, сканування обличчя або пароль блокування екрана.

Функція доступна користувачам iOS і Android та впроваджуватиметься поступово протягом "наступних тижнів і місяців", ідеться в блозі компанії.

Ось як її активувати:

Зайдіть у "Налаштування" > "Чати" > "Резервна копія чатів"

Виберіть "Резервна копія з наскрізним шифруванням".

Раніше у WhatsApp з'явилася опція, яка дає змогу обмежувати доступ до особливо важливих чатів за спеціальними паролями. Вони забезпечують ще один рівень захисту на випадок, якщо хтось отримає доступ до вашого гаджета.

А Telegram цього місяця представив одне з найбільших оновлень за 2025 рік. Головна зміна – перероблений дизайн iPhone-версії в стилі Liquid Glass.

