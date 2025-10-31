Ця крилата ракета з ядерним двигуном повільна й вразлива, попри демонстративні випробування Кремля й риторику Москви, каже експерт.

Останні демонстрації Кремлем так званої "суперзброї" — крилатої ракети з ядерним двигуном "Буревісник" — викликали бурхливі заяви в російських ЗМІ, але багато західних експертів називають систему "технічним білим слоном".

Як пише колишній офіцер британської розвідки, військовий аналітик Геміш де Бреттон-Гордон для The Telegraph, ракета має серйозні тактичні й економічні недоліки, які суттєво обмежують її бойову цінність.

Росія стверджує, що "Буревісник" має практично необмежену дальність і може залишатися в повітрі тривалий час завдяки ядерному двигуну. У кремлівських виступах це подається як спосіб обходити звичайні засоби ППО й радарного виявлення — ракета нібито може "блукати" і підходити до цілі з неочікуваного напрямку.

Повільно, дорого, вразливо

Технічні та оперативні зауваження до "Буревісника" накопичуються:

Дозвукова швидкість і вразливість. На відміну від гіперзвукових ракет, "Буревісник" летить повільніше — його легше перехопити винищувачами або знищити іншими засобами ППО, якщо його виявлено.

Висока вартість. Ядерний реактор і складні системи роблять виробництво таких ракет надзвичайно дорогим. Критики зауважують: за ті самі гроші можна закупити сотні більш простих і масових засобів ураження.

Сумнівна практичність. Для досягнення максимальної дальності крилата ракета змушена підніматися до висот, де її помітять супутники й далекі радари; низький політ економічно невигідний для реактивного рушія.

Екологічні та тактичні ризики. У разі використання звичайної боєголовки уламки і ядерне паливо реактора можуть спричинити радіоактивне забруднення, що може бути помилково інтерпретовано як ядерний удар і ескалаційно спровокувати ядерну відповідь.

Обмеженість російських засобів раннього виявлення. Хоч у РФ є літаки А-50 типу АВАКС, їх небагато й вони вразливі; утримувати багато таких літаків у повітрі постійно Кремль навряд чи зможе.

Стратегічний сенс

Для Кремля демонстрація "Буревісника" має передусім політичну мету: посилити тиск на Захід і підсилити образ непереможності. Але технічні обмеження та економічна вага програми ставлять під сумнів практичну користь цієї зброї на полі бою.

Офіційна риторика Вашингтона щодо "Буревісника" вже була жорсткою: американська адміністрація нагадує про власний ядерний арсенал і демонстративно стверджує наявність підводних сил, здатних швидко та ефективно відповісти. Окремі заяви з боку США про відновлення випробувань ядерної зброї додатково загострюють безпековий діалог.

"Фактично, "нова" російська зброя, схоже, ігнорує кожен урок, засвоєний в Україні. Але сподіваймося, що росіяни продовжуватимуть витрачати ресурси на цей технологічний глухий кут. Можливо, це спонукає Трампа відправити сотні "Томагавків" до Києва, що набагато ймовірніше спонукає Путіна до мирних переговорів, ніж його чудодійна зброя забезпечить йому перемогу", - підсумував експерт.

"Буревісник" - що відомо про російську ракету

Днями Росія оголосила про успішне випробовування ракети "Буревісник". Аналітик Андреас Умланд відповів, чи може РФ вдарити "Буревісником" по Україні. За його словами, ця ракета мало що змінює у війні в Україні, а також у поточному балансі сил між США та Росією, тому Москві недоцільно використовувати "Буревісник" навіть без ядерної боєголовки.

Як пише The Wall Street Journal, Путін використовує старі ракетні технології, щоб надіслати сигнал Заходу. Але експерти вважають, що проєкт залишається радше "технологічним експериментом", ніж реальною бойовою зброєю.

