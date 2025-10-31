Деякі явища просто неможливо змоделювати, яким би потужним не був комп'ютер.

Дослідники з університету Британської Колумбії в Канаді заявили, що математично Всесвіт не може бути комп'ютерною симуляцією. Про це пише Interesting Engineering.

Думка про те, що ми живемо всередині великої комп'ютерної симуляції, як у "Матриці", зачаровувала філософів і вчених протягом багатьох років. Але нове дослідження ставить під сумнів саму можливість такої моделі.

Учені пояснюють: якби реальність була симуляцією, у ній мали б існувати суворі алгоритмічні закономірності – подібно до комп'ютерних програм. Але математичні розрахунки показують, що багато процесів у Всесвіті не піддаються обчисленню і не можуть бути описані кінцевим набором правил або формул.

Ідея симульованого Всесвіту стикається з фундаментальним обмеженням: щоб існувати, він має бути повністю визначеним і відтворюваним. Проте реальність, яку ми спостерігаємо, містить елементи невизначеності та нескінченної складності, що виходять за межі будь-якого коду.

"Деякі структури і закони Всесвіту просто неможливо змоделювати, яким би потужним не був комп'ютер", - зазначають автори роботи.

Таким чином, гіпотеза симуляції не витримує перевірки з погляду математики. Світ, у якому ми живемо, набагато складніший і глибший, ніж будь-який штучний код.

