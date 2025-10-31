Його підозрюють у державній зраді та посяганні на територіальну цілісність України.

Правоохоронці затримали та повідомили про підозру у держзраді Валентину Чернову – ексдепутату Одеської міськради, причетному до трагічних подій 2 травня 2014 року, коли в Одесі під час масових заворушень загинули майже півсотні людей.

Як повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, затриманий був керівником Південного округу Координаційної Ради організацій російських співвітчизників (КРОРС).

"Ця структура була безпосередньо причетна до провокацій, які призвели до трагічних подій в Одесі у травні 2014 року", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що депутат займався антиукраїнською діяльністю на замовлення з РФ. Зокрема, наприкінці лютого 2014 року він отримав чіткі вказівки від свого російського куратора для дестабілізації ситуації в Одесі. За даними слідства, фігурант діяв у складі так званої "координаційної ради" разом з відомими російськими провокаторами.

Зокрема, у березні-квітні 2014 року експосадовець отримав від проросійських діячів інформацію про плани захоплення будівлі Одеської обласної ради та вказівки щодо підтримки акції. Він передавав все представникам "координаційної ради", координував з ними інформаційну підтримку цієї "визвольної акції". Також неодноразово публічно виступав із закликами щодо проведення референдуму про автономію Одеської області, "необхідність захисту населення Півдня та Південного Сходу України", припинення "дискримінації російської мови" та надання їй особливого статусу".

Зазначається, що у квітні-травні 2014 року депутат неодноразово зустрічався зі співробітниками служби зовнішньої розвідки РФ, від яких отримував вказівки щодо "захисту російськомовних" і передавав їх підконтрольним громадським організаціям на території України.

За даними ДБР, саме учасники "координаційної ради" організували проведення на Куликовому полі в Одесі так званого мітингу руху "Антимайдан".

"Під час провокаційного заходу було ініційовано звернення до президента РФ Володимира Путіна щодо введення російських військ в Україну нібито для "захисту прав російськомовних громадян". Але головною метою провокаційної акції були саме відверто провокаційні дії кураторів, які й призвели до трагічних подій в Одесі 2 травня 2014 року", - йдеться у повідомленні.

За інформацією пресслужби, 29 жовтня 2025 року слідчі ДБР повідомили ексдепутату про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб).

Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна. Зараз йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як уточнили УНІАН джерела у правоохоронних органах, затримано Валентина Чернова, який був наближеним до Ігоря Маркова – керівника проросійської партії "Родіна" в Одесі, наразі він перебуває в РФ.

Масові заворушення в Одесі 2 травня 2014 року

2 травня 2014 року в Одесі сталися масові заворушення. Проукраїнські активісти хотіли провести марш "За єдність України" - пройти від Соборної площі до парку імені Тараса Шевченка. Але їм завадили представники "антимайдану", колона яких перегородила рух учасникам маршу, після чого й почалися заворушення. Зіткнення спочатку були у середмісті (на Грецькій площі) – першими жертвами стали двоє проукраїнських активістів Ігор Іванов та Андрій Бірюков, яких застрелили. Їхня загибель стала своєрідною "точкою неповернення" - після зіткнень у середмісті прихильники незалежності України прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети спалахнули, почалася пожежа в Будинку профспілок, через яку (вогонь, дим, падіння з вікон палаючої будівлі) загинули 42 людини. Загалом у заворушеннях 2 травня загинули 48 людей, постраждали понад 200.

