Тільки на найближчі роки може знадобитися фінансування в розмірі майже 400 мільярдів доларів.

Євросоюзу доведеться вдвічі збільшити фінансову допомогу Україні в наступні чотири роки в порівнянні з обсягом підтримки з моменту повномасштабного вторгнення Росії.

За підрахунками The Economist, загальний чек становитиме 389 мільярдів доларів.

З 2022 року Європа надала Україні озброєнь та безпосередньо грошової підтримки сумарно на 206 мільярдів доларів. Водночас США – лише 133 мільярда доларів.

Адміністрація Дональда Трампа припинила фінансування України, забезпечуючи лише розвідувальні дані та комунікаційну підтримку. Тож навантаження на бюджет європейських країн має зрости з приблизно 0,2% ВВП до 0,4%. Видання вважає, що Європа має подолати цей виклик, аби продемонструвати, що вона все ще здатна діяти у власних зовнішньополітичних інтересах, не покладаючись на США або Китай.

Наразі прямий оборонний бюджет України становить близько 65 млрд доларів на рік. Додатково 73 млрд доларів витрачається на всі інші державні послуги та видатки. Уряд збирає близько 90 млрд доларів доходів всередині країни, що залишає йому щорічний дефіцит бюджету в розмірі близько 50 млрд доларів.

Окремо йдуть витрати на зброю від союзників, наприклад, американські ракети та європейські системи протиповітряної оборони, вартість яких цього року становить близько 40 млрд доларів. Цього Україні вистачає, аби утримувати позиції.

Власні витрати України на оборону зростали приблизно на 20% щороку. При цьому щорічно вони становлять приблизно дві третини від аналогічних офіційних витрат Росії. Фактичні витрати Кремля можуть вдвічі перевищувати офіційні цифри – і, відповідно, бути втричі вищими за українські витрати.

Яких обсягів фінансування потребуватиме Україна надалі, значною мірою залежить від майбутньої структури збройних сил. The Economist припускає, що загальні потреби України в обороні зростатимуть на 5% на рік. Додатково відновлення пошкодженої війною інфраструктури України коштуватиме 5 млрд доларів на рік.

Тож потреби Києва протягом наступних чотирьох років, включаючи передану зброю, бюджетну підтримку та деякі витрати на відновлення, сягають 389 мільярдів доларів. Причому фінансування має продовжуватися навіть у разі припинення війни, оскільки Україні потрібно поповнювати запаси боєприпасів та утримувати регулярну армію, щоб стримувати кремлівського диктатора.

Поки що залишаються питання, звідки взяти потрібне фінансування. ЄС запланував виділити 15 мільярдів доларів до 2027 року. Неєвропейські партнери, окрім США, ймовірно, надаватимуть Україні 2 мільярди доларів на рік, як і внутрішні покупці державних облігацій. Очікується, що МВФ надасть близько 10 мільярдів доларів, стимулюючи долучатися інші джерела.

Тож єдиним життєздатним варіантом виглядає так звана "репараційна позика", яка буде надана за рахунок російських державних активів на суму 163 млрд доларів, заморожених на європейських (переважно бельгійських) рахунках.

Раніше Politico відзначало, що ЄС змушений буде ухвалити "репараційний кредит" Україні під заморожені росактиви на наступному саміті 18 грудня. Власні кошти України розраховані лише до квітня наступного року, а посилення протиріч всередині Європи в подальшому унеможливить залучення росактивів для позики.

Головна перепона для ухвалення рішення по арештованих грошах РФ - позиція Бельгії. На саміті 23 жовтня Брюсель виступив проти загальної позиції країн Євросоюзу, стверджуючи, що головні ризики нестиме саме ця країна.

