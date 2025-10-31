Тарифи на електроенергію можуть зрости через потреби у відновленні енергетичної інфраструктури.

Фахівці Національного банку припускають зростання тарифів на електроенергію в Україні наступного року.

Про це повідомляється у жовтневому інфляційному звіті центробанку.

У НБУ вважають, що через нормалізацію економічної ситуації в країні поступово почнуть приводити тарифи на окремі послуги ЖКГ до "‎ринково обґрунтованих рівнів"‎.

"‎Водночас іншим технічним припущенням прогнозу є часткове підвищення цін на електроенергію для населення у 2026 році з огляду на високі потреби у відновленні енергетичної інфраструктури"‎, – кажуть фахівці.

Експерти визнають, що різке посилення обстрілів енергетичної інфраструктури та видобувних потужностей з боку РФ наприкінці третього кварталу суттєво збільшило ризики зростання дефіциту електроенергії. Через це зросли потреби в додатковому імпорті електроенергії та газу для успішного проходження опалювального періоду.

Зараз НБУ очікує, що в четвертому кварталі 2025 року та в першому кварталі 2026 року економіка функціонуватиме в умовах дефіциту електроенергії на рівні 4–6%.

"‎У 2026 році оцінку дефіциту е/е підвищено до 3% у середньому за рік. Це матиме негативний вплив на економічну активність"‎, – зазначають у центробанку.

Тарифи на електроенергію – головні новини

З 1 червня 2023 року у Кабміні підвищили тарифи на електроенергію для населення до 2,64 грн/кВт-год. Роком пізніше в уряді підняли тарифи до 4,32 грн/кВт-год. Наразі уряд не планує змінювати вартість електроенергії для населення.

Нагадаємо, нещодавно у Кабінеті міністрів продовжили дію постанови про покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електроенергії до 30 квітня 2026 року, яка необхідна для збереження ціни на електроенергію для населення на рівні 4,32 грн/кіловат.

