Ляшко пояснив, як АП намагається шантажувати низку українських телеканалів (відео)

Лідер РПЛ називає ситуацію, що склалася, "цензурою чистої води" та зловживанням посадовим становищем.

Адміністрація президента намагається чинити тиск на низку українських телеканалів, спекулюючи на ліцензуванні цифрового мовлення, заявив лідер парламентської фракції РПЛ Олег Ляшко.

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«Сьогодні за командою АП, особисто президента Порошенка, чиниться тиск на телевізійні канали, щоб не дати продовжити їм ліцензії на цифрове мовлення. За моєю інформацією викликають «1+1», «Інтер», інші канали, і ставлять умови лояльності до президента Порошенка, а інакше не дадуть ліцензію на цифрове мовлення», – заявив Ляшко журналістам.

«Я категорично проти того, щоб Порошенко диктував умови редакційної політики, і щоб він шантажував і видавав ліцензії на цифрове мовлення. Тому що зараз аналогове мовлення відключають, а цифрове – ти повинен отримати ліцензію. І ставлять умови, Нацрада, яку контролює Порошенко, ставить умови – кому видасть ліцензію, кому не видасть. Якщо не підтримуватимуть Порошенка – погрожують не видати ліцензії», – наголосив він.

Ситуацію, що склалася, Ляшко називає цензурою чистої води та зловживанням посадовим становищем.

«Ми не дамо президенту Порошенку зловживати, шантажувати телеканали для того, щоб вони лояльно висвітлювали його виборчу кампанію», - підсумував він.

Раніше Верховна Рада включила до порядку денного законопроект 6688, який дозволить блокувати інтернет-ресурси у позасудовому порядку.