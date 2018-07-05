Непокаране зло зростає: В’ятрович про заборону будівництва Меморіалу героїв Небесної сотні

В’ятрович також заявив, що ГПУ досі не покарала винних у вбивствах на Майдані.

Голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович обурився забороною будівництва Меморіалу героїв Небесної сотні.

Так він прокоментував у соцмережах припис Генеральної прокуратури на своїй сторінці у Facebook.

"Хто досі не спромоглися виконати свою роботу зробити те, що вимагало суспільство - покарати винних у вбивствах на Майдані, вирішили зупинити будову Меморіалу Героїв Небесної Сотні", – зазначив В'ятрович.

"Департамент ГПУ зупиняє будівництво Музею і Меморіалу Революції гідності. Воістину непокаране зло зростає", – додав він.

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Напередодні директор "Музею Революції гідності" Ігор Пошивайло заявив, що Департамент спецрозслідувань Генпрокуратури видав припис про заборону будівництва на Інститутській.

Раніше він оприлюднив проект майбутнього музею, який переміг на конкурсі. Він має ще пройти громадське обговорення.

У березні 2017 року президент Петро Порошенко узаконив надання землі під "Музей Революції Гідності".

14 вересня 2017 року Київрада надала земельну ділянку орієнтовною площею 1,22 га Музею Революції Гідності.