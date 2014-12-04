Майже всі фракції вже погодилися голосувати за голів комітетів Ради - Гройсман
16:18, 04 грудня 2014Політика
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Майже всі фракції вже погодились голосувати за керівництво парламентських комітетів.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні парламенту повідомив голова Верховної Ради Володимир Гройсман.
Він зазначив, що “вже є згода майже всіх фракцій, і проект постанови друкується, і він буде внесений в сесійну залу”.
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“Звісно, що службам Верховної Ради технічно потрібен час для того, щоб це зробити (надрукувати текст постанови для народних депутатів — УНІАН)”, - додав Гройсман.
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