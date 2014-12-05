ІС: бойовики обладнують нові позиції для артилерії в районі Макіївки

Про це повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в соцмережі.

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"Протягом останніх діб противник завдавав масовані вогневі удари по позиціях українських військ в районі Дебальцеве, є жертви серед місцевих жителів", - йдеться в повідомленні.

Зросла інтенсивність обстрілу позицій українських військ північніше і північно-західніше Луганська. В ході вчорашнього бою в районі Станиці Луганської противник масовано застосував танки - 8 одиниць. У результаті противник втратив як мінімум 1 танк, наступ було зірвано вогнем українських військ.

В районі Бахмутської траси зафіксована "кочівна" артилерійська група противника. Ідентифіковано 6 одиниць 122-мм САУ 2С1 "Гвоздика", що змінюють вогневі позиції.

До Луганська прибув конвой з бойовиками, пораненими в ході бойових зіткнень в районі Щастя (до 80 чоловік). Більша частина поранених буде евакуйована в Ростов-на-Дону. З Горлівки на Єнакієве пройшов конвой із трупами бойовиків і російських військовослужбовців (3 Урали). З Донецька до Макіївки також прибув конвой з трупами (як мінімум 2 тентованих Урали в супроводі російських військовослужбовців, переодягнених під місцевих бойовиків з шевронами "ДНР").