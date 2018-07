ЄС про війну в Україні: це агресія з боку армії РФ, яка почалася у лютому 2014 року

У документі, який був оприлюднений за підписами президентів України, Єврокомісії та Європейської ради, наведене чітке визначення дій Росії проти України.

Європейський союз дав згоду на жорсткі формулювання щодо російської агресії в Україні.

Про це йдеться у спільній заяві саміту Україна-ЄС, передає «Європейська правда».

У документі, який був оприлюднений за підписами президентів України, Єврокомісії та Європейської ради, наведене чітке визначення дій Росії проти України. При цьому лідери ЄС погодилися, що напад РФ на Україну розпочався ще в лютому 2014 року, тобто від початку збройної анексії Криму.

"Ми знову рішуче засуджуємо явне порушення суверенітету і територіальної цілісності України внаслідок агресії з боку Збройних сил Росії, що триває від лютого 2014 року", - йдеться у документі (англійська версія звучить як "acts of aggression by the Russian armed forces since February 2014").

В ЄС вкотре підтвердили політику невизнання незаконної анексії. Окремим пунктом представники Євросоюзу виділили засудження побудови Кримського мосту без необхідних консультацій із Україною.

"Ми продовжуємо засуджувати незаконну анексію Криму і Севастополя Російською Федерацією, проведення виборів на незаконно анексованому півострові та погіршення становища з правами людини на цій території. Ми також засуджуємо будівництво мосту через Керченську протоку без згоди України, подальшу мілітаризацію півострова, Чорного та Азовського морів", - йдеться у документі.

Текст цієї заяви перед оприлюдненням був схвалений всіма 28 країнами-членами ЄС.