На нинішньому саміті Альянсу важливим питанням буде підтвердження єдності країн-членів Організації.

Посол Канади Роман Ващук наголошує, що в Організації Північноатлантичного договору (НАТО) не готові розпочинати переговори з Україною щодо набуття членства в Альянсі.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на дискусії Київського безпекового форуму «Що варто очікувати від саміту НАТО 2018 року?».

Зокрема, його запитали, чи настав момент, коли бажання України щодо повноцінного членства можуть позитивно зустріти в Альянсі, і зокрема на саміті НАТО в Брюсселі, який відбудеться 11-12 липня. «Я думаю, що, на жаль, почуття політичного реалізму вказують, що відповідь на ваше останнє питання є «ні», не на цьому саміті, і не в нинішніх обставинах», - наголосив Ващук.

Він зазначив, що на саміті Альянсу важливим питанням буде підтвердження єдності країн-членів НАТО. «Нам потрібно всередині Альянсу якраз продемонструвати ту спаяність і з'єднаність, і над цим протягом наступних двох днів треба буде працювати», - сказав Ващук.

Водночас посол запевнив, що на саміті питання, які стосуються України, будуть обговорюватися.