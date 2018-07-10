"Паливна" схема в Міноборони: НАБУ затримало фігуранта справи про розкрадання 149 мільйонів

Впродовж дев’яти місяців підозрюваний переховувався від слідства - у листопаді 2017 року його було оголошено в міжнародний розшук.

Детективи Національного антикорупційного бюро затримали комерційного директора компанії-постачальника пального для потреб Міноборони, підозрюваного у розкраданні понад 149 млн грн.

Як повідомляє прес-служба НАБУ, затримання підозрюваного відбулося вчора, 9 липня під процесуальним керівництвом прокурорів САП.

"Впродовж дев’яти місяців ця особа переховувалась від слідства — в листопаді 2017 року її оголошено в міжнародний розшук.

Інформація про розшук підозрюваного опублікована ще торік восени на офіційному сайті МВС. Крім того, про цей факт окремо поінформовано Держприкордонслужбу . Натомість, із незрозумілих для НАБУ причин, при перетині 9 липня 2018 року підозрюваним державного кордону України співробітниками ДПСУ не вжито заходів до його затримання", - йдеться у повідомленні.

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За даними слідства, цей учасник злочину, достовірно знаючи, що є підозрюваним, свідомо не повертався на територію України. Проте 13 червня 2018 року сплив термін дії його паспорта громадянина України для виїзду за кордон, що унеможливлювало подальше перебування на території країн Європейського Союзу, тому 9 липня 2018 року він змушений був повернутися в Україну. Причому державний кордон ця особа перетнула на підставі свідоцтва на повернення в Україну.

Цього ж дня підозрюваний з’явився до НАБУ, після чого його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та доправили до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Зазначена особа, за версією слідства, є одним із учасників корупційної схеми, за якої Міноборони України впродовж 2016 року незаконно переплатило за поставлене йому пальне 149,339 млн грн. Це було зроблено через механізм укладення додаткових угод, за якими безпідставно збільшено ціну закупівлі в середньому на 16% від початкової ціни.

Ще 31 жовтня 2017 року суд виніс ухвалу на затримання підозрюваного з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування до нього запобіжного заходу. Проте, майже за півтора місяці до того, він, за даними ДПСУ, виїхав із країни і більше не повертався. Відповідно, виконати судову ухвалу було неможливо. Тому 19 жовтня 2017 року особу було оголошено у міжнародний розшук, а 11 листопада 2017 року йому передано письмове повідомлення про підозру.

Нагадується, 28 березня 2018 року досудове розслідування стосовно підозрюваних в участі у корупційній схемі посадовців Міністерства оборони України було завершено. Наразі підозрювані та їхні захисники ознайомлюються з матеріалами справи. Матеріали стосовно дій двох підозрюваних — затриманого 9 липня 2018 року представника компанії та номінального директора комерційного підприємства, який перебуває у міжнародному розшуку, виділено в окреме провадження.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2017 року НАБУ та САП виявили корупційну схему з розтрати понад 149 млн грн державних коштів під час закупівлі пального для Міноборони.

11 жовтня під час проведення обшуків у справі було затримано заступника міністра оборони Ігоря Павловського і директора Департаменту держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулєвича.

Ще двоє підозрюваних у справі – службовець відділу Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів і працівник Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони.