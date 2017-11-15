НАБУ показало схему розкрадання 149 мільйонів гривень при закупівлі пального для Міноборони

Під час закупівлі пального для потреб Міністерства оборони були завищені ціни, що завдало державі збитків на 149 млн 339 тис. грн. Відповідну схему можливого розкрадання коштів оприлюднили Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

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За версією слідства, на початку 2016 року комітет з конкурсних торгів Міноборони організував процедуру відкритих торгів на закупівлю рідкого палива. За результатами торгів 26 квітня 2016 року комітет з 14 лотів затвердив до оплати пропозиції одного з учасників торгів як найбільш економічно вигідні. 13 і 18 травня між Міноборони і переможцем конкурсних торгів було укладено 14 договорів про постачання понад 80 тис. тонн пального для техніки спеціального призначення за рахунок коштів держбюджету на загальну суму більше мільярда гривень.

Після того, як було поставлено близько 1/20 обумовленого об'єму, заступник міністра оборони і директор департаменту держзакупівель Міноборони спільно з переможцем торгів уклали додаткові угоди, згідно яких вартість палива зросла на 10%.

Після збільшення ціни чиновники Міноборони спільно з постачальником палива знову уклали додаткові угоди, в результаті чого вартість палива зросла ще на 5,8%. Тільки після безпідставного збільшення ціни в середньому на 16% від початкової переможець торгів почав поставляти паливо. Внаслідок цього на користь постачальника безпідставно і незаконно були перераховані бюджетні кошти на загальну суму 149 млн 339 тис. грн, уточнюють в НАБУ.

Слідство встановило, що збільшення ціни було здійснено за відсутності документального підтвердження коливання цін на ринку, зміни кон'юнктури ринку та/або прийняття нормативно-правових актів, що впливають на формування рівня цін.